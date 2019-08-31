В сеть утекли характеристики смартфона Honor 20s

Сетевые источники рассекретили характеристики смартфона Honor 20S, официальный анонс которого должен состояться 4 сентября. Итак, аппарат получил фирменный восьмиядерный чипсет Kirin 810, тройную основную камеру с датчиками разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 3750 мАч, а также 6,26-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, хотя слухи прочили смартфону менее крупный экран. Размеры Honor 20S равны 154,25:73,97:7,87 мм, а масса – 172 граммам.