В сеть утекли характеристики смартфона Honor 9X

Довольно надежный искатель утечек RODENT950 поделился подробностями о смартфоне Honor 9X, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат получит дисплей с диагональю от 6,5 до 6,7 дюймов с врезанной в него 20-Мп фронтальной камерой 20 Мп, тройную основную камеру с главным модулем на 24 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8-Мп и 2 Мп датчиком для измерения глубины сцены, новый 7-нанометровый чипсет Kirin 810, аккумулятор на 3750 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки и предустановленную оболочку EMUI 9 на базе Android 9 Pie. Дебют Honor 9X ожидается осенью этого года.