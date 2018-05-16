В сеть утекли характеристики смартфона LG V35 ThinQ

В распоряжении профильного ресурса WordsOfTech оказалась картинка с характеристиками смартфона LG V35 ThinQ, которыми он не преминул поделиться. Если верить утечке, аппарат получит с модельным номером V350 получит 6-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD+ (1440:2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, 8 Мп фронтальную камеру, двойную 16 Мп основную камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч, а также предустановленную ОС Android 8.1 Oreo. Предыдущие слухи прочили устройству Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь).