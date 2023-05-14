В сеть утекли параметры Microsoft Surface Laptop 6

Сетевые источники раскрыли характеристики ноутбука Microsoft Surface Laptop 6, который еще не был представлен официально. Итак, новинка получит два варианта: с диагоналями экранов на 13,5 дюйма и 15 дюймов. Также сообщается о чипах Intel Raptor Lake вплоть до 10-ядерного 12-поточного процессора Core i7-1355U, от 8 до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельных накопителях вместимостью от 256 ГБ до 1 ТБ и времени автономной работы до 21 часа. 13-дюймовая версия получит сенсорную панель с разрешением 2256:1504 пикселя и соотношением сторон 3:2, а 15-дюймовая – 2496:1664 пикселя.