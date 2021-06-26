В сеть утекли параметры смартфона Motorola Edge 2021

Авторитетный инсайдер Эван Блэсс поделился подробностями о смартфонах линейки Motorola Edge 2021, в которую войдут четыре устройства. Речь идет о моделях Berlin NA, Berlin, Kyoto и Pstar, которые получат поддержку сотовых сетей 5G, платформы Qualcomm Snapdragon 778G, Qualcomm Snapdragon 870 и Mediatek Dimensity 720, экраны с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 или 120 Гц, от 6 ГБ оперативной и 128 и 256 ГБ встроенной памяти, селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с главным датчиком изображения 108 Мп, аккумуляторы ёмкостью 4000 мАч, 4500 или 5000 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 11.