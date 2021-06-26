В сеть утекли параметры смартфона Motorola Edge 2021

Авторитетный инсайдер Эван Блэсс поделился подробностями о смартфонах линейки Motorola Edge 2021, в которую войдут четыре устройства. Речь идет о моделях Berlin NA, Berlin, Kyoto и Pstar, которые получат поддержку сотовых сетей 5G, платформы Qualcomm Snapdragon 778G, Qualcomm Snapdragon 870 и Mediatek Dimensity 720, экраны с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 или 120 Гц, от 6 ГБ оперативной и 128 и 256 ГБ встроенной памяти, селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с главным датчиком изображения 108 Мп, аккумуляторы ёмкостью 4000 мАч, 4500 или 5000 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 11.

Комментарии и отзывы Motorola Edge 2021
WhatsApp Pay получил одобрение Центральн...
WhatsApp перезапустит свой платежный сервис в Бразилии после того, как первый запуск был быстро остановле...
Объявлена дата выхода планшета Lenovo YO...
Компания Lenovo объявила о том, что топовый планшет Yoga Pad Pro 2021 будет представлен 24 мая. Слухи про...
ASUS представила игровой монитор ROG Str...
Компания ASUS добавила в свой ассортимент мониторов новую модель - ROG Strix XG27AQM. ...
Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акусти...
Тестируемая сегодня акустическая система SVEN MS-2080 формата 2.1 выступает универсальной домашней акусти...
Флагман Nubia Z30 показали на рендерах...
Сетевые источники поделились первыми изображениями смартфона Nubia Z30, который еще не был представлен оф...
ZTE LiveBuds SE получил рейтинг IPX4...
Китайский технологический гигант ZTE представила новые TWS наушники. Наушники получили название ZTE LiveB...
Смартфоны ZTE теперь поддерживают 5G Mes...
С каждой новой мобильной беспроводной телекоммуникационной технологией или сетевым стандартом появляются ...
Раскрыт дизайн Samsung Galaxy A22 5G и G...
Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфонов Samsung Galaxy A22 5G и Galaxy A22 4G, кот...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor