В сеть утекли рендеры и характеристики ASUS Zenfone Max Pro M1

Известный искатель утечек Эван Бласс поделился рендерами и некоторыми характеристиками смартфона ASUS Zenfone Max Pro M1, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит полноэкранный дизайн, вертикально ориентированную двойную камеру камера, процессор Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной памяти, слот для microSD, поддержку двух SIM-карт, а также черную и серебристую расцветки. Ранее слухи прочили смартфону аккумулятор на 5000 мАч и предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Официальный анонс должен состояться уже сегодня.