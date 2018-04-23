В сеть утекли рендеры и характеристики ASUS Zenfone Max Pro M1

2018-04-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS Zenfone Max Pro M1; [124]
Известный искатель утечек Эван Бласс поделился рендерами и некоторыми характеристиками смартфона ASUS Zenfone Max Pro M1, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит полноэкранный дизайн, вертикально ориентированную двойную камеру камера, процессор Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной памяти, слот для microSD, поддержку двух SIM-карт, а также черную и серебристую расцветки. Ранее слухи прочили смартфону аккумулятор на 5000 мАч и предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Официальный анонс должен состояться уже сегодня.


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