В сеть выложили BIOS для разгона RTX 5090

Если вам казалось, что 600 Вт для видеокарты слишком уж скромно, появился шанс попробовать чудовищный кастомный BIOS XOC на 2002 Вт, который изначально создавался для ASUS GeForce Astral RTX 5090 D. Очевидно, что реальная видеокарта не сможет потреблять 2000 Вт, но уже были случаи, когда обычная RTX 5090 без индекса D тянула до 1000 Вт. Например, Jayztwocents прошивал этот BIOS на свою GIGABYTE AORUS Master RTX 5090 — карта потребляла почти 900 Вт и показывала около 10% прироста производительности. Плохая новость заключается в том, что теперь сделать это может кто угодно — 2002-ваттный XOC BIOS утёк на форум Overclock. Некоторые уже экспериментируют с прошивкой, которая создавалась для китайской версии RTX 5090 D Astral, уже снятой с производства. Такие BIOS традиционно предназначены для энтузиастов-разгонщиков и не распространяются массово из-за связанных рисков.

Тем не менее один пользователь прошил этот BIOS на свою GIGABYTE RTX 5090 и набрал впечатляющие 18173 балла в 3DMark Steel Nomad DX12 — результат, который выводит его в топ-25 мирового рейтинга. Другой оверклокер получил 18186 баллов и занимает около двадцатой строчки. Даже если вы не заставите карту потреблять 2000 Вт, всё равно можно выжать из RTX 5090 максимум, но последствия могут быть крайне неприятными. Учитывая, что обычная RTX 5090 с лимитом 600 Вт уже склонна к плавлению коннекторов, легко представить, насколько просто таким образом поджечь свой компьютер. Но возможность увлекательная.
