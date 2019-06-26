В сети появились фотографий, сделанные на камеру смартфона Xiaomi CC9

Компания Xiaomi продолжает тизерить свои новые молодёжные смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e.

Производитель опубликовал в социальной сети Weibo несколько изображений, сделанных на основную и фронтальную камеры устройств. Как и предполагалось в утечках, фронтальный модуль будет с разрешением 32 Мп. Снимки выглядят действительно впечатляюще, но не стоит полностью им доверять. Мы то с вами знаем как иногда производители создают промо-изображения.

Основная камера, согласно тизеру, будет на 48 Мп с сенсором Sony. В случае с обычным Xiaomi CC9 — это модуль Sony IMX586, а у CC9e — Sony IMX582.

Обе новинки представят 2 июля на презентации в Китае. Старшая модель получит 6.39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2340×1080p), процессор Snapdragon 730, 6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ и аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 27 Вт. Младшую, в свою очередь, оснастят 5.97-дюймовым AMOLED-экраном с таким же разрешением, чипом Snapdragon 710 и аккумулятором с ёмкостью 3500 мАч и быстрой зарядкой уже на 18 Вт.