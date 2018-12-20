В сети появились фотографии смартфона Honor View 20 Maserati Edition

Дочерняя компания Huawei представит Honor View 20 под названием Honor V20 в Китае в следующую среду.

Последние утечки фотографий демонстрируют заднюю панель телефона под названием Honor V20 Maserati Edition, означая, что еще один автомобильный бренд присоединяется к бизнесу смартфонов с его серией дизайна.

Телефон уже появился на Vmall для предварительного заказа, где демонстрируется первый официальный рендер. Пользователь на Weibo сообщил, что вариант 6 + 64 ГБ будет стоить 2799 юаней, а версия 6 + 128 ГБ будет стоить 3299 юаней, что составляет менее 480 долларов. В продажу выйдут два цвета это - Charm Blue и Midnight Black.