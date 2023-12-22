В сети появились характеристики HP Omen Transcend 32 OLED

Сегодня в сети появились маркетинговые материалы монитора HP Omen Transcend 32 OLED, который должен предоставить геймерам 4K-разрешение с частотой обновления в 240 Гц и поддержкой DisplayPort 2.1. Компания HP планирует продемонстрировать несколько своих новых мониторов на выставке CES 2024, и среди ожидаемых новинок этот игровой монитор является самым ожидаемым релизом, потому что он существенно повышает уровень качества игровых мониторов. Если верить слитой информации, HP Omen Transcend 32 OLED будет иметь 32-дюймовый UHD-дисплей с максимальным разрешением в 4K. Кроме того, яркость панели оценивается в 1000 нит, и монитор также поддерживает технологии AMD FreeSync и Dolby Vision.

Это довольно интересные преимущества, но на самом деле 1000 нит геймерам не нужны совершенно — никто не играет в игры на улице при свете дня напротив солнца. Также монитор HP Omen Transcend 32, по сообщениям инсайдеров, получит уникальную технологию охлаждения под названием Omen Tempest Monitor Cooling Technology, направленную на уменьшение выгорания экрана, обеспечивая повышенную теплопроводность и исключая повышения уровня температур. Это вполне нормально, так как достаточно часто игровые мониторы такого уровня получают систему охлаждения матрицы — всё же при такой диагонали пиксели в дисплее выделяют достаточно тепла, чтобы возникла необходимость его рассеивать. Другое дело, что всё это будет дорого стоить и далеко не всем эти бонусы нужны.