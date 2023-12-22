В сети появились характеристики HP Omen Transcend 32 OLED

Это довольно интересные преимущества, но на самом деле 1000 нит геймерам не нужны совершенно — никто не играет в игры на улице при свете дня напротив солнца. Также монитор HP Omen Transcend 32, по сообщениям инсайдеров, получит уникальную технологию охлаждения под названием Omen Tempest Monitor Cooling Technology, направленную на уменьшение выгорания экрана, обеспечивая повышенную теплопроводность и исключая повышения уровня температур. Это вполне нормально, так как достаточно часто игровые мониторы такого уровня получают систему охлаждения матрицы — всё же при такой диагонали пиксели в дисплее выделяют достаточно тепла, чтобы возникла необходимость его рассеивать. Другое дело, что всё это будет дорого стоить и далеко не всем эти бонусы нужны.