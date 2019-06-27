В сети появились изображения белоснежного Xiaomi CC9

Компания Xiaomi готовится представить свой новый смартфон Mi CC9 с основным шутером на 48 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп. В сети появились изображения соответствующие списку TENAA, представленному ранее в этом месяце, три камеры в вертикальном положении с аккуратной задней панелью Glacier Ice White.

Изображения также показывают, что у телефона будут решетки с двумя динамиками в основании плюс порт USB-C. Учитывая последнее, вполне вероятно, что телефон будет поддерживать быструю зарядку, а также это будет способствовать ускорению передачи файлов. CC9 также оснащен 3,5-мм разъемом для наушников в верхней части, а также кнопкой питания и регулятором громкости на правой стороне устройства.

Телефон выглядит потрясающе, хотя и имеет явное сходство с iQOO Feather White vivo, Huawei P30 Pro Pearl White или Samsung Galaxy S10 Prism White. Компания уже начала рассылать приглашения на презентацию, которая состоится 2 июля.