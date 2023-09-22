В сети появились качественные фотографии смартфона Pixel 8

До официальной презентации смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro осталось меньше чем две недели, но уже сегодня в сети появились официальные рендеры обоих устройств. Эти изображения не являются рендерами, они демонстрируют новые флагманы во всех цветах и выглядят смартфоны достаточно привлекательно стоит сказать. И на самом деле это не должно вызывать удивление у читателей, так как подобные утечки становятся обычным делом — чем ближе релиз смартфона, тем больше возможностей слить данные о гаджете в сеть, а значит, сохранить гаджет в секрете удаётся лишь в единичных случаях. И, конечно, чаще всего в сеть не сливают только те смартфоны, которые не пользуются популярностью. Стоит отметить, что в отличие от базовой версии, Pixel 8 Pro будет доступен в цветах Sky Blue, Porcelain и Black Obsidian.

Но в остальном между данными двумя устройствами нет существенных физических различий. Конечно, у «профессиональной» версии больше камер, и на задней панели также видно датчик температуры, но во всём остальном они абсолютно идентичны. Здесь стоит отметить, что производитель не просто так не делает ничего с дизайном корпуса, потому что на самом деле Google стремится к снижению расходов путём унификации. Чем больше идентичных компонентов у смартфона, тем больше шансов на то, что его производство будет дешевле. Это огромный бонус, потому что в итоге флагман компании будет дешевле, чем конкуренты, и многие пользователи купят его именно из-за того, что устройство стоит дешевле.
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