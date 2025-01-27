В сети появились качественные рендеры iPhone SE 4

Сегодня западные журналисты получили достаточно чёткое представление о следующем доступном iPhone SE, который был слит как на видео, так и на качественных фотографиях. Правда, стоит сразу отметить, что это может быть либо настоящий смартфон, так и очень правдоподобный макет, так как никто достоверно оценить подлинность инсайда не может по понятным причинам. При этом если слитые данные верны, то как и у предыдущих iPhone SE, у новой версии доступного смартфона будет только одна основная камера. Кроме того, устройство получит порт USB Type-C, так как иначе продавать смартфон на территории ЕС будет невозможно. Самой неожиданной деталью стало то, что грядущий смартфон получит старый дисплей с вырезом в верхней части, а не Dynamic Island, как ранее утверждал инсайдер Эван Бласс.

Это немного странное решение, потому что в сети давно ходили слухи о желании Apple унифицировать свои устройства и привести их к единому дизайну в конечном итоге. Также, по слухам, iPhone SE 4 получит OLED-дисплей и достаточно оперативной памяти для поддержки функций искусственного интеллекта от Apple. Ожидается, что устройство выйдет в марте или апреле текущего года — это логично, учитывая, что iPhone SE 3 был представлен в марте 2022 года. Вопрос только в его конечной стоимости, так как от этого зависит очень многое. Если смартфон будет доступным, то можно будет смело говорить о возможной конкуренции на рынке. Если нет, то одна камера смартфон явно не спасёт на релизе.
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