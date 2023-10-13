В сети появились первые рендеры Xiaomi 14 Pro

Сегодня на просторах интернета появилась информация о грядущем флагмане Xiaomi 14 Pro и даже появились рендеры, на которых можно заметить основные преимущества данного смартфона. Например, компания решила использовать систему из четырёх камер, что достаточно необычно даже по современным меркам, но это предоставляет производителю возможность конкурировать с лучшими камерофонами на рынке. Дело в том, что основная камера в данной системе будет иметь условно широкий угол обзора, высокое разрешение, оптическую стабилизацию и какие-то технологии вроде ночного режима для улучшения качества съёмки. Ещё в данной системе точно есть сверхширокоугольная камера, которая подходит для съёмки пейзажей, архитектуры и прочих больших объектов.

Третьей камерой, скорее всего, выступает телеобъектив, который позволяет снимать отдалённые объекты в достаточно высоком качестве. Никакой информации о том, какой именно зум будет реализован в данном телеобъективе, на текущий момент нет, но можно предположить, что речь идёт о 3- или 5-кратном зуме. Четвёртая камера, как и в большинстве современных флагманов, используется исключительно для оценки глубины резкости. То есть эта камера сама по себе не снимает, но она позволяет создавать красивые портретные снимки с размытием заднего плана, потому что именно данный датчик изображения оценивает и отделяет объект в кадре от фона. Пока что точный характеристик новых камер нет, ну есть ощущение, что компания будет использовать самые передовые технологии.