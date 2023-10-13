В сети появились первые рендеры Xiaomi 14 Pro

Третьей камерой, скорее всего, выступает телеобъектив, который позволяет снимать отдалённые объекты в достаточно высоком качестве. Никакой информации о том, какой именно зум будет реализован в данном телеобъективе, на текущий момент нет, но можно предположить, что речь идёт о 3- или 5-кратном зуме. Четвёртая камера, как и в большинстве современных флагманов, используется исключительно для оценки глубины резкости. То есть эта камера сама по себе не снимает, но она позволяет создавать красивые портретные снимки с размытием заднего плана, потому что именно данный датчик изображения оценивает и отделяет объект в кадре от фона. Пока что точный характеристик новых камер нет, ну есть ощущение, что компания будет использовать самые передовые технологии.