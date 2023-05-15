В сети появились первые тесты процессора Apple M3

Довольно известный поставщик секретной информации поделился некоторыми ключевыми характеристиками новейшего мобильного процессора Apple M3, который, как утверждается, уже находится в тестировании внутри компании. Основываясь на своих внутренних источниках, Марк Гурман из информационного издания Bloomberg заявил, что новый процессор Apple M3 Pro получит 12 ядер центрального процессора, 18 графических ядер и 36 ГБ встроенной оперативной памяти. Утверждается, что чип M3 также станет первым чипом серии Apple Silicon M, который будут производить на технологии 3 нм. Согласно отчёту журналиста, информация о процессоре Apple M3 Pro появились потому, что разработчики тестируют системы на базе нового процессора для совместимости со сторонними приложениями — им приходится запускать различный софт на инженерных версиях систем и из-за этого информация пробирается в сеть.

При этом нужно понимать, что Apple, вероятно, создаст несколько вариантов процессора M3, как то было с предыдущими решениями компании, и в результате более производительные ноутбуки будут работать уже на процессоре M3 Max или Ultra. Но уже сейчас можно заявить, что процессоры нового поколения будут пользоваться повышенным спросом на рынке, потому что новый технологический процесс позволяет меньше переживать о расходе энергии батареи, при этом сама архитектура нового поколения позволит получать больше производительности, чем на процессорах второго поколения.