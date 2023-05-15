В сети появились первые тесты процессора Apple M3

Довольно известный поставщик секретной информации поделился некоторыми ключевыми характеристиками новейшего мобильного процессора Apple M3, который, как утверждается, уже находится в тестировании внутри компании. Основываясь на своих внутренних источниках, Марк Гурман из информационного издания Bloomberg заявил, что новый процессор Apple M3 Pro получит 12 ядер центрального процессора, 18 графических ядер и 36 ГБ встроенной оперативной памяти. Утверждается, что чип M3 также станет первым чипом серии Apple Silicon M, который будут производить на технологии 3 нм. Согласно отчёту журналиста, информация о процессоре Apple M3 Pro появились потому, что разработчики тестируют системы на базе нового процессора для совместимости со сторонними приложениями — им приходится запускать различный софт на инженерных версиях систем и из-за этого информация пробирается в сеть.

При этом нужно понимать, что Apple, вероятно, создаст несколько вариантов процессора M3, как то было с предыдущими решениями компании, и в результате более производительные ноутбуки будут работать уже на процессоре M3 Max или Ultra. Но уже сейчас можно заявить, что процессоры нового поколения будут пользоваться повышенным спросом на рынке, потому что новый технологический процесс позволяет меньше переживать о расходе энергии батареи, при этом сама архитектура нового поколения позволит получать больше производительности, чем на процессорах второго поколения.
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 5…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkPad X13 Gen 5 и X13 Yoga Gen 5, которые мог…
Apple заморозила производство чипов из-за низкого спроса на …
С января текущего года спрос на последние модели компьютеров Mac от компании Apple снизился, и компания п…
Представлен модульный ноутбук Framework Laptop 13 …
Компания Framework пополнила ассортимент модульных ноутбуков моделью Laptop 13, которая оценена от 850 до…
Представлен игровой ноутбук Razer Blade 15 2023…
Компания Razer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Blade 15 2023, которая будет стоить от …
Представлен ноутбук Huawei Qingyun G540…
Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью Qingyun G540, которая предназначена для бизнес-по…
Chuwi GemiBook xPro появился в продаже…
Компания Chuwi дала старт китайским продажам ноутбука GemiBook xPro, который был представлен в феврале эт…
Apple готовит новый компактный MacBook…
Сегодня инсайдеры поделились достаточно интересной информацией о грядущем ноутбуке MacBook, который, если…
Ноутбук Honor MagicBook Z3 получил 2,2K-экран …
Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью Honor MagicBook Z3 14, которая, как утверждают ист…
Обзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристикамиОбзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристиками
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Что такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбукомЧто такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбуком
Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1
Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor