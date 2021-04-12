В сети появились рендеры Samsung Galaxy S21 FE

В последнее время не выходил ни одного смартфона от крупного производителя, который бы не слили в сеть до официального анонса. Это вполне нормально, так как цепочка от инженеров до готового продукта достаточно длинная, и каждое звено вполне может слить в сеть информацию о новом гаджете. Да и сами производители, скорее всего, не сильно против такого слива информации. Так вот, теперь в интернете появилась информация о смартфоне Samsung Galaxy S21 FE, который даже предстал в формате рендера. В его дизайне нет ничего удивительного, система из камер точно такая же, как и у оригинального гаджета, при этом данных о характеристиках продукта точно так же нет. Остается лишь узнать, когда продукт будет официально представлен, а потом и его стоимость.