В сети появились рендеры Samsung Galaxy S23 Plus

Ни для кого не секрет, что в современном мире сохранить смартфон в секрете перед релизом почти невозможная задача, так как инсайдеры постоянно сливают какие-то данные, рассказывают важные технические детали устройства и в целом не позволяют производителям удивить потенциальных покупателей. При этом нужно понимать, что иногда сам производитель заинтересован в сливе секретных данных — это очень простой и, главное, бесплатный способ проверить реакцию аудитории на новый дизайн или какое-то интересное решение в плане выреза камеры. И если аудитории такое решение понравилось, то можно смело выпускать смартфон в продажу, а если нет — изменить всё в последний момент перед запуском производства. Именно это, вероятно, случилось с Galaxy S23 Plus.

Дело в том, что сегодня в сети появились якобы слитые характеристики смартфона, а потом появились и достаточно качественные рендеры. Здесь стоит сказать, что такого качества рендеры за полгода до официальной презентации инсайдеры обычно не получают, так что выглядит это подозрительно. Но на слитых изображениях видно, что у смартфона имеется интересная система камер, которая не выделена в одну цельную панель. Вместо этого производитель разместил несколько отдельных объективов, что выглядит достаточно привлекательно. На фронтальной же панели никаких изменений не произошло вовсе, это просто Galaxy S22, только в большем формате. Интересно, получится ли этот смартфон продавать так же хорошо, как и предшественника.