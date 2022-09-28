В сети появились рендеры Samsung Galaxy S23 Plus

Ни для кого не секрет, что в современном мире сохранить смартфон в секрете перед релизом почти невозможная задача, так как инсайдеры постоянно сливают какие-то данные, рассказывают важные технические детали устройства и в целом не позволяют производителям удивить потенциальных покупателей. При этом нужно понимать, что иногда сам производитель заинтересован в сливе секретных данных — это очень простой и, главное, бесплатный способ проверить реакцию аудитории на новый дизайн или какое-то интересное решение в плане выреза камеры. И если аудитории такое решение понравилось, то можно смело выпускать смартфон в продажу, а если нет — изменить всё в последний момент перед запуском производства. Именно это, вероятно, случилось с Galaxy S23 Plus.

Дело в том, что сегодня в сети появились якобы слитые характеристики смартфона, а потом появились и достаточно качественные рендеры. Здесь стоит сказать, что такого качества рендеры за полгода до официальной презентации инсайдеры обычно не получают, так что выглядит это подозрительно. Но на слитых изображениях видно, что у смартфона имеется интересная система камер, которая не выделена в одну цельную панель. Вместо этого производитель разместил несколько отдельных объективов, что выглядит достаточно привлекательно. На фронтальной же панели никаких изменений не произошло вовсе, это просто Galaxy S22, только в большем формате. Интересно, получится ли этот смартфон продавать так же хорошо, как и предшественника.
Motorola выпускает смартфон Moto G32 по цене 210 евро…
Компания Motorola представила Moto G32 европейского и других рынков. Телефон также появится в Индии и Лат…
Камерофон Motorola Edge 30 Ultra готов к выходу …
Авторитетный информатор Эван Бласс подтвердил информацию о том, что выпущенный в Китае смартфон Moto X30 …
Представлен смартфон Samsung Galaxy A23 5G с аккумулятором 5…
Компания Samsung представила обновленный смартфон Galaxy A23 5G. …
Xiaomi прекращает разработку бета-версий MIUI для девяти сво…
Компания Xiaomi объявила, что прекращает разработку бета-версий прошивки MIUI для девяти своих смартфоно…
Представлен игровой смартфон REDMAGIC 7S Pro…
Смартфон REDMAGIC 7S Pro наконец представили официально. Новейший флагманский игровой смартфон отличается…
В сети появились фотки задней части Xiaomi 12T Pro…
В просторах интернета появилось новое рендер-изображение с изображением Xiaomi 12T Pro и Redmi Pad для ми…
Samsung Galaxy S23 Ultra получит новый процессор…
С момента прекращения выпуска серии Galaxy Note Samsung фактически повторно использовала дизайн линейки д…
Смартфон Ulefone Armor 15 получил кейс для наушников…
Компания Ulefone дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на выпуск смартфона Ulefone Armor …
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor