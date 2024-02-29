В сети появились рендеры Samsung Galaxy Z Flip6

Буквально вчера в сети появились первые рендеры смартфона Galaxy Z Fold6, которые показали, что производитель не планирует существенно менять дизайн своего гаджета, а теперь пришло время раскрыть дизайн Galaxy Z Flip6. Здесь стоит напомнить, что в прошлом году у Samsung произошли серьёзные изменения в плане дизайна складного смартфона — новый гаджет поступил в продажу с большим внешним дисплеем и значительно улучшенным шарниром. Похоже, что за прошедший год компания уделяла основное внимание мелким улучшением корпуса, а не кардинальным изменениям в нём. Судя по информации инсайдеров, Galaxy Z Flip6 имеет размеры 165,0x71,7x7,4 мм в развёрнутом состоянии — это практически те же размеры, что и у смартфона Galaxy Z Flip5 (165,1x71,9x6,9 мм).

И можно лишь предположить, что дополнительная толщина обусловлена увеличенной батареей — некоторые инсайдеры уверены, что батарея смартфона получит объём в 4000 мАч (на 300 мАч больше по сравнению с моделью прошлого года). Дополнительная толщина также может помочь уменьшить складку, поскольку это оставит больше места для гибкого шарнира внутри конструкции, тем самым уменьшив нагрузку на дисплей при складывании. Но во всём остальном смартфон абсолютно такой же — у него тот же внешний дисплей, та же конструкция шарнира и расположение элементов управления, та же система камер. Производитель буквально ничего не поменял в этом направлении и это даже немного грустно, потому что хотелось бы получить нечто новое.
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