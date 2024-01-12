В сети появился первый обзор Samsung Galaxy S24 Ultra

Дизайн сливали в сеть многократно, так что мы знаем, что на этот раз Samsung приняла решение отказаться от изогнутых экранов в пользу плоского дисплея, но это все важные изменения в дизайне, которые стоит ждать. На видео пользователь продемонстрировал, что у Galaxy S24 Ultra есть абсолютно плоский экран, он выглядит достаточно неплохо и позволяет выделить устройство на фоне предыдущих поколений смартфонов компании. Система камер осталась на том же месте, компания не стала вносить никаких серьёзных изменений в конструкцию, так что основные изменения стоит ждать в плане искусственного интеллекта и различного рода новых функций. В аппаратном плане ярких нововведений точно не будет — это абсолютно понятно и без слитого в сеть видео.