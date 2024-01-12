В сети появился первый обзор Samsung Galaxy S24 Ultra

До релиза смартфона S24 Ultra от компании Samsung осталось меньше недели, сливов информации в сети более чем достаточно, а теперь в интернете появилось даже полноценное видео с обзором смартфона — до его официальной презентации. Вероятно, дело в том, что смартфон отправили на обзор изданиям по всему миру и кто-то решил нарушить эмбарго. Предполагаемое видео с обзором смартфона Galaxy S24 Ultra длится всего 17 секунд, но на нём пользователь достаточно ясно показывает новый смартфон, чтобы дать пользователям представление о том, что они получат на момент релиза. Впрочем, если честно, никаких сюрпризов на видео нет, потому что рендеры и даже живые фотографии устройства попали в сеть ещё в начале осени прошлого года.

Дизайн сливали в сеть многократно, так что мы знаем, что на этот раз Samsung приняла решение отказаться от изогнутых экранов в пользу плоского дисплея, но это все важные изменения в дизайне, которые стоит ждать. На видео пользователь продемонстрировал, что у Galaxy S24 Ultra есть абсолютно плоский экран, он выглядит достаточно неплохо и позволяет выделить устройство на фоне предыдущих поколений смартфонов компании. Система камер осталась на том же месте, компания не стала вносить никаких серьёзных изменений в конструкцию, так что основные изменения стоит ждать в плане искусственного интеллекта и различного рода новых функций. В аппаратном плане ярких нововведений точно не будет — это абсолютно понятно и без слитого в сеть видео.