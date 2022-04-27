В сети появился смартфон OnePlus PGZ110 с чипсетом Dimensity 8100

Сегодня в сети интернета появилась информация о грядущем смартфоне OnePlus PGZ110 с чипсетом Dimensity 8100.

Он имеет меньший 6,59-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением 1080 x 2412 пикселей. OnePlus PGZ110, будет иметь большую батарею на 4890 мАч с более быстрой зарядкой 65 Вт. С лучшим чипсетом и батареей эта модель должна стоять выше смартфона Nord 2 CE Lite.

Телефон будет сочетать чипсет Dimensity 8100 с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Он будет доступен в синем и сером цветах. OnePlus PGZ110 должен появиться в ближайшее время, хотя он, вероятно, не будет частью запуска OnePlus 10R и Nord 2 CE Lite. Согласно утечке WHYLABS , этот телефон будет называться OnePlus 10R Lite.