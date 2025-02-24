В сети показали рендеры дизайна iPhone 17

Apple, если верить информации инсайдеров, всего в нескольких месяцах от запуска серии смартфонов iPhone 17, и, похоже, нас ждёт значительное обновление дизайна системы камер. Дело в том, что инсайдер под ником Majin Bu поделился CAD-рендерами предполагаемых моделей iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и загадочного iPhone 17 Air. Последние три устройства, согласно утечке, получат новую прямоугольную камеру, напоминающую дизайн Google Pixel. На новых рендерах видно, что модули камер iPhone 17 Pro и iPhone Pro Max теперь растянуты на всю верхнюю часть тыльной панели, в отличие от квадратного блока в предыдущих моделях. Однако они сохранили закруглённые края, как у текущего поколения. В свою очередь, iPhone 17 Air получил схожий дизайн, но с одной единственной камерой на тыльной панели.

В стандартном iPhone 17, судя по изображениям, камера останется без значительных изменений, что отличает его от премиальных моделей. Стоит сразу отметить, что подобные концепты ранее публиковали инсайдеры Ice Universe, Fixed Focus Digital и Digital Chat Station, так что, вероятно, этой информации можно верить. В январе Majin Bu также выкладывал фото корпусов смартфонов, которые якобы относятся к линейке iPhone 17. Их дизайн напоминает концепт iPhone 17 Air, представленный им накануне, и во многом схож с продолговатым модулем камеры, который использует Google Pixel 9. Слухи об iPhone 17 Air ходят уже несколько месяцев — ожидается, что это будет более тонкая модель, дополняющая линейку Apple.