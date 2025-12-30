В сети засветились бенчмарки iQOO Z11 Turbo

Судя по информации иностранных инсайдеров, смартфон iQOO Z11 Turbo готовится к скорому дебюту в Китае, и несколько дней назад бренд уже показал дизайн задней панели устройства. Теперь смартфон засветился в базе данных Geekbench под модельным номером V2536A, предоставив довольно много информации о том, как устройство будет выглядеть «под капотом». Судя по информации из бенчмарка, новинка работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 5 в паре с 16 ГБ оперативной памяти и под управлением Android 16. Прототип, протестированный в Geekbench, набрал 2753 балла в одноядерном режиме и 8990 баллов в многоядерном. Впрочем, к таким результатам традиционно стоит относиться с осторожностью, поскольку устройство ещё не было официально представлено.

Всегда есть вероятность, что на тесте использовалась инженерная версия смартфона, которая не очень похожа на финальную версию устройства. Кроме того, согласно утечкам, iQOO Z11 Turbo получит плоский LTPS OLED-дисплей диагональю 6,59 дюйма с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Основная камера смартфона будет на 200 Мп, ей будет помогать сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, а фронтальная камера получит разрешение 32 Мп. Также ожидаются металлическая рамка корпуса, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и аккумулятор ёмкостью 7600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Перечень характеристик довольно неплохой, но, конечно, важно знать стоимость смартфона за пределами Китая.