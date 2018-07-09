В скором времени появится смартфон Blackview BV9500 Pro с усиленной защитой

2018-07-09, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Blackview BV9500 Pro; [75]
К выпуску готовится новый прочный смартфон Blackview BV9500 Pro с усиленной защитой и современными параметрами. Аппарат Blackview BV9500 Pro получил сверхпрочное стекло Corning Gorilla Glass 5. В основе лежит процессор Helio P 23 и 6 Гбайт ОЗУ. Основная камера состоит из двух оптических блоков на 16 МП и 0,3 МП. Селфи-камера оснащена оптикой на 13 МП. Уровень защиты от влаги и пыли соответствует стандарту IP68. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 10000 мА.ч. Дебют устройства ожидается к концу лета. Стоимость новинки Blackview BV9500 Pro составит около 369 долларов.


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