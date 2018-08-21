В скором времени смартфон ZTE Blade A530 появится в российской рознице

Новый бюджетный смартфон ZTE Blade A530 с экраном 18:9 скоро появится в российской рознице. Девайс получит 5,45-дюймовый экран с разрешением 1440 на 720 точек. В основе аппарата лежит MediaTek MT6739 и 2 Гбайт ОЗУ. За фотосъемку в смартфоне отвечают 13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры с поддержкой ночного режима и ретуши лица. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 2600 мА.ч. В продажу смартфон поступит в интернет-магазине ZTE и магазинах розничных сетей с 24 августа по цене 7 490 рублей.