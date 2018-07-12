В скором времени в продажу поступит новый продукт корпорации Samsung

В продажу в скором времени выйдет смартфон под названием Samsung Galaxy J7 Star. Гаджет получил 5,5-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 пикселей. В основе устройства лежит процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 1,6 ГГц. Фронтальная и тыльная камеры полагаются на 13-мегапиксельную матрицу. Селфи-камера помогает распознавать владельца по лицу. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3300 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Samsung Galaxy J7 Star весит 181 грамм и имеет размеры 153,4 * 75,9 * 9,9 мм. О стоимости новинки пока не сообщается.