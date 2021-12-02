В следующем году цены на высокопроизводительные ноутбуки Razer вырастет

Генеральный директор Razer Мин-Лян Тан сказал в твите, что флагманские модели ноутбуков компании получат повысятся в цене из-за увеличения стоимости компонентов. Согласно предыдущим отчетам, вся цепочка поставок испытывает растущее давление в виде спроса и неспособности предложения удовлетворить его. Затраты на производство также выросли, в результате чего потребители стали покупать более дорогие продукты. Некоторое время назад видеокарты было очень трудно достать, а их отпускная цена намного выше, чем их целевой рекомендованный MSRP.

По словам генерального директора Razer, когда они создавали линейку ноутбуков Razer Blade 2022, данная линейка получила значительный скачок в цене. Это результат значительного увеличения стоимости компонентов. Остается задаться вопросом, последуют ли остальные производители игровых ноутбуков, такие как MSI, ASUS, GIGABYTE такому же шагу как Razer.
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