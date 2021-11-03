В следующем году устройства Apple не получат 3-нм чипы

Многие аналитики ожидают, что в следующем году продукты Apple будут оснащены новым 3-нанометровым силиконом, но, согласно недавнему отчету, этого может не произойти. TSMC, производитель собственных чипов Apple, сталкивается с некоторыми производственными трудностями, которые грозят задержкой реализации проекта.

По словам инженеров, знакомых с этим вопросом, новые 3-нанометровые чипы не будут доступны для серии iPhone 14. Однако ожидается, что TSMC начнет производство 3-нм чипов раньше своих конкурентов.
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