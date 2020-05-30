В смартфон OnePlus 8 Pro вернут "рентгеновский" режим

Профильное издание AndroidPolice сообщает о том, что компания OnePlus случайно отключила «рентгеновский» режим в своем флагмане OnePlus 8 Pro. Дело в том, что обновление должно было отключить функцию только в китайских смартфонах на HydrogenOS, однако соответствующее обновление пришло и для глобальной версии смартфона под управлением OxygenOS. В скором времени OnePlus выпустит очередное обновление, которое вернет «рентгеновский» режим на место.

Помимо наличия возможности просвечивать пластик, флагман характеризуется 6,78-дюймовым скруглённым по краям 10-битным OLED-дисплеем с яркостью 1300 нит, 4096 уровнями регулировки, разрешением QHD+ (3168:1440 точек) и частотой обновления 120 Гц, корпусом с защитой от воды и пыли по стандарту IP68, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, поддержкой сетей 5G, беспроводной зарядкой Warp Charge мощностью 30 Вт, аккумулятором на 4510 мАч, квадрокамерой с главным датчиком Sony IMX689 на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп, модулем телефото на 8 Мп, оптической стабилизацией, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и поддержкой Wi-Fi 6.
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