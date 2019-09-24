В смартфоне Google Pixel 4 XL не будет сканера отпечатков пальцев

Один из сетевых источников заполучил в свое распоряжение еще не представленный смартфон Google Pixel 4 XL, некоторыми подробностями о котором он не преминул поделиться. Итак, аппарат получил топовый чипсет Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, 6,23-дюймовый дисплей с разрешением 3040:1440 пикселей и поддержкой кадровой частоты 90 Гц, тройную основную камеру с главным 12-Мп датчиком, фронтальную камеру на 8 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 3700 мАч. При этом дактилоскопического сенсора в смартфоне не будет – вместо него Face Unlock. Источник сравнил фотовозможности нового гуглофона с камерой Samsung Galaxy S10+ и пришел к выводу, что детализация лучше именно у Pixel 4 XL.