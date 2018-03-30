В смартфоне Motorola Moto Z3 Play не будет разъема для наушников

В сеть утекли фотографии чехлов для смартфона Motorola Moto Z3 Play, который еще не был представлен официально. Изображения очень похожи на предыдущие утечки, что подтверждает их подлинность. Судя по фото, нас ждет экран с соотношением сторон 18:9. Ранее сообщалось о 6-дюймовом дисплее с разрешением 2160:1080 пикселей. Отметим также двойную камеру, порт USB-C, контактные площадки для подключения модулей и переместившийся на боковую грань сканер отпечатков пальцев, как у смартфонов Sony. А вот разъема для наушников в Motorola Moto Z3 Play не будет.