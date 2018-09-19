В смартфоне Nokia X7 (Nokia 7.1 Plus) не будет моноброви

На просторах китайской соцсети Weibo обнаружились живые фото смартфона Nokia X7, который в других регионах может выйти под названием Nokia 7.1 Plus. Если эти снимки достоверны, то нас ждет смартфон с узкими рамками и, что самое главное, без «моноброви» в верху экрана. По предварительным данным, аппарат оснастят 5,9 дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 710 и поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Официальный анонс Nokia X7 ожидается в конце года, а вот дебюта флагманской модели Nokia 9 придется ждать до февраля 2019.