В смартфоне Oppo Find X Lamborghini Edition используются два аккумулятора

Одной из главных особенностей смартфона Oppo Find X Lamborghini Edition является поддержка быстрой зарядки Super VOOC, которая, если верить производителю, заряжает аккумулятор емкостью 3400 мАч всего за 35 минут. Авторы издания ZOL проверили заявление Oppo, и выяснилось, что смартфон полностью заряжается даже за 32 минуты. Самое интересное, что это оказалось возможным благодаря использованию двух отдельных аккумуляторов на 1700 мАч, которые подключены последовательно. Сама Oppo эту информацию не подтвердила, а источник не привел доказательств.

Напомним, что Oppo Find X Lamborghini Edition отличается от стандартной модели 512 ГБ флэш-памяти и вышеупомянутой 50-ваттной зарядкой. Аппарат также оснащается выдвигающимся верхним модулем с камерами, в который входит фронтальная камера на 25 Мп и основная камера с датчиками на 16 и 20 Мп, 6,4-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+, занимающим 92,25% площади фронтальной поверхности, топовой платформой Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3730 мАч с быстрой зарядкой VOOC, а также операционной системой Android 8.1 с оболочкой Color OS. Сканера отпечатков пальцев в смартфоне не предусмотрено, но есть система распознавания лица.