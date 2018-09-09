V11 и его технические характеристики

2018-09-09, Автор - Мария Шмелева; Продукт - V11; [107]
Серьёзно отличается и начинка смартфонов: V11 получил чипсет Qualcomm Snapdragon 660 AIE, а V11i – однокристальную платформу MediaTek Helio P60. Кроме того, старшей версии дали два дополнительных гигабайта ОЗУ к 4 ГБ, что есть у младшей модели. Отличаются и камеры: 12 Мп + 5 Мп в старшей модели и 16 Мп + 5 Мп в младшей. А вот фронталки по спецификациям одинаковые – 25 Мп.Из разницы в сканерах проистекает и разница в экранах: старшая модель получила Super AMOLED-панель, а младшая – более традиционную LTPS-матрицу. Немного отличаются и размеры и разрешения экранов: V11 получил 6,41" дисплей с разрешением 2340х1080 точек (19,5:9), а V11i – 6,3" панель с разрешением 2280 х 1080 точек (19:9). Чем вызваны эти различия, непонятно. О стоимости смартфона пока неизвестно.


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