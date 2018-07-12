V40 ThinQ смартфон с тройной фронтальной камерой

LG выпустила смартфон, где электронную начинку оснастят мощным процессором. Дисплей будет стилизован под «яблочный» флагман iPhone X. По внешнему виду новинка будет напоминать LG G7, только большего размера. Электронную начинку оснастят мощным процессором Qualcomm Snapdragon 845.Ресурс также назвал примерную стоимость новинки, сопоставив ее с ценой V35 ThinQ. Гаджет вышел в начале лета и стоит 899 долларов. Скорей всего, по такой цене будет продаваться V40 ThinQ. Напомним, модель LG V30, представленная на выставке IFA 2017, поначалу была оценена в 799 долларов.