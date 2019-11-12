VAIO S15 All Black Edition официально представили

Официально представлен новый ноутбук VAIO S15 All Black Edition, который выглядит очень привлекательно и стильно. Конечно, у него достаточно необычное исполнение и многие пользователи не поймут данный дизайн, но это, можно сказать, фирменный стиль компании. Ноутбук достаточно массивный, у него большое количество портов, а клавиатура не утоплена внутрь корпуса, а расположена немного сверху. Внутри у нас довольно мощное железо, а вот дискретной видеокарты нет, что очень странно, ведь устройство вроде как является мной рабочей станцией, но работать на нем вы толком не сможете. Встроенная графика не даст монтировать видео или что-то в таком духе. А так очень крутой продукт, который требует определенного понимания. Ждем в России.