VIVO X80 засветился в сети

Смартфоны линейки VIVO X80 должны быть представлены в ближайшее время. Базовая модель X80 уже появилась в Google Play Console. VIVO X80 будет иметь 6,78-дюймовый дисплей, зарядку мощностью на 80 Вт и камеру на базе нового 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX866, что позволит делать качественные снимки при слабом освещении.

Модель X80 Pro обязательно получит перископный телеобъектив. Новинка будет основана на SoC MediaTek Dimensity 9000. Конфигурации будут включать 8 ГБ ОЗУ, также ожидается версия на 12 ГБ. Ожидаем более подробной информации от производителя по новой линейке смартфонов X80.

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