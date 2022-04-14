VIVO X80 засветился в сети

Смартфоны линейки VIVO X80 должны быть представлены в ближайшее время. Базовая модель X80 уже появилась в Google Play Console. VIVO X80 будет иметь 6,78-дюймовый дисплей, зарядку мощностью на 80 Вт и камеру на базе нового 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX866, что позволит делать качественные снимки при слабом освещении.

Модель X80 Pro обязательно получит перископный телеобъектив. Новинка будет основана на SoC MediaTek Dimensity 9000. Конфигурации будут включать 8 ГБ ОЗУ, также ожидается версия на 12 ГБ. Ожидаем более подробной информации от производителя по новой линейке смартфонов X80.