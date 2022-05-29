VIVO выпускает Power Bank емкостью 10000 мАч

VIVO выпустила портативный Power Bank на внутреннем рынке Китая. Это внешний аккумулятор мощностью 44 Вт с быстрой зарядкой и питанием от аккумулятора емкостью 10 000 мАч. Он продается по цене 229 юаней (34 доллара).

Устройство отличается обтекаемым дизайном корпуса, который выглядит стильно. Хорошо скошенные края также добавили гладкости внешнему виду изделия. Он доступен в двух цветах — черном и белом. VIVO Flash Charge мощностью 44 Вт обеспечивает выходную мощность флэш-зарядки 44 Вт и поддерживает двустороннюю быструю зарядку. Power Bank может зарядить планшет VIVO X Note до 50% всего за 19 минут. Сам аккумулятор можно полностью зарядить за два часа.

Он также поддерживает быструю зарядку PD 45 Вт и быструю зарядку QC и совместим с различными карманными компьютерами, тонкими и легкими ноутбуками, планшетами и устройствами на Android. Power Bank оснащен двумя портами USB-A и двумя портами USB-C, которые можно использовать одновременно.