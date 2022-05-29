VIVO выпускает Power Bank емкостью 10000 мАч

Устройство отличается обтекаемым дизайном корпуса, который выглядит стильно. Хорошо скошенные края также добавили гладкости внешнему виду изделия. Он доступен в двух цветах — черном и белом. VIVO Flash Charge мощностью 44 Вт обеспечивает выходную мощность флэш-зарядки 44 Вт и поддерживает двустороннюю быструю зарядку. Power Bank может зарядить планшет VIVO X Note до 50% всего за 19 минут. Сам аккумулятор можно полностью зарядить за два часа.
Он также поддерживает быструю зарядку PD 45 Вт и быструю зарядку QC и совместим с различными карманными компьютерами, тонкими и легкими ноутбуками, планшетами и устройствами на Android. Power Bank оснащен двумя портами USB-A и двумя портами USB-C, которые можно использовать одновременно.