VМонитор ViewSonic VA2732-MHD-7 оценен в $160

Компания ViewSonic пополнила ассортимент доступных мониторов моделью VA2732-MHD-7, которая получила 27-дюймовую SuperClear IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, статической контрастностью 50 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 75 Гц, технологией Adaptive Sync для более плавной картинки, временем отклика 4 мс, стереодинамиками по 2 Вт, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort, одним разъемом D-Sub, 3,5-мм гнездом, функциями Flicker-Free и Blue Light Filter для заботы о глазах пользователя и регулируемой подставкой. Цена VA2732-MHD-7 составляет 160 долларов. Дата начала продаж будет объявлена позже.

Комментарии и отзывы ViewSonic VA2732-MHD-7
Обзоры:
Обзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-CОбзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-C
Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамеройОбзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой
Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5
Новости:
Представлен 280-Гц монитор Acer Nitro XV252Q Z

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Nitro XV252Q Z, которая получила 24,5-дюймо...
Телевизор LG OLED 48CX TV оценен в $2700

Компания LG пополнила ассортимент OLED-телевизоров моделью LG OLED 48CX TV, которая предназначена для сам...
Acer представила проектор Acer PD1330W

Acer представила на российском рынке проектор Acer PD1330W. ...
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центровОбзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров
Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденьяОбзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья
Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГцОбзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
SK Hynix запускает производство модулей ...
SK Hynix запускает производство модулей SK Hynix объявила о начале массового производства модулей памяти стандарта LPDDR5 объемом 18 ГБ для мобил...
Новые фото с глобальной версии Xiaomi Mi...
Новые фото с глобальной версии Xiaomi MiКомпания Xiaomi опубликовала новые фотографии, сделанные на международную версию смартфона Xiaomi Mi 11. ...
Камерофон Vivo X60 Pro+ появился в прода...
Камерофон Vivo X60 Pro+ появился в продаКомпания Vivo дала старт продажам камерофона X60 Pro+, который стал первым смартфоном на рынке с топовой ...
SilverStone представила блоки питания TF...
SilverStone представила блоки питания TFSilverStone представила блоки питания TFX TX500 Gold и TX700 Gold. Обе модели используют компактный форм-...
Xiaomi выпускает массажный пистолет MIJI...
Xiaomi выпускает массажный пистолет MIJIВ рамках краудфандинга Xiaomi выпускает массажный пистолет MIJIA Fascia Gun. ...
Смартфоны серии OnePlus 9 оснащены сверх...
Смартфоны серии OnePlus 9 оснащены сверхКак уже известно, смартфоны серии OnePlus 9 официально представят 23 марта. Одним из улучшений 9-ой серии...
Тесты кастомного водяного охлаждения Pal...
Тесты кастомного водяного охлаждения PalТестирование корпуса Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer мы совместили со сборкой кастомной жидкостн...
Представлены объективы Viltrox AF 24MM F...
Представлены объективы Viltrox AF 24MM FКомпания Viltrox пополнила ассортимент автофокусных объективов моделями AF 24MM F1.8 FE, AF 35MM F1.8 FE ...
Анонсирован изогнутый игровой монитор AO...
Анонсирован изогнутый игровой монитор AOAOC представила изогнутый монитор под номером модели CQ30G3E. Монитор оснащен 30-дюймовой 8-битной VA-пан...
Redmi Note 9T оценен в 20500 рублей ...
Redmi Note 9T оценен в 20500 рублей Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Redmi Note 9T, который вышел в Европе еще в нача...
Генеральный директор Realme рассказал о ...
Генеральный директор Realme рассказал о Сегодня основатель и генеральный директор Realme Ли Бинчжун поделился открытым письмом в социальной сети ...
В Epic Games Store проходит бесплатная р...
В Epic Games Store проходит бесплатная рПопулярный сервис Epic Games Store регулярно предлагает бесплатные игры. На этой неделе сервис предлагает...
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеемОбзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеем
Обзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамикамиОбзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками
Обзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигналаОбзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигнала
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor