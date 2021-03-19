VМонитор ViewSonic VA2732-MHD-7 оценен в $160

Компания ViewSonic пополнила ассортимент доступных мониторов моделью VA2732-MHD-7, которая получила 27-дюймовую SuperClear IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, статической контрастностью 50 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 75 Гц, технологией Adaptive Sync для более плавной картинки, временем отклика 4 мс, стереодинамиками по 2 Вт, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort, одним разъемом D-Sub, 3,5-мм гнездом, функциями Flicker-Free и Blue Light Filter для заботы о глазах пользователя и регулируемой подставкой. Цена VA2732-MHD-7 составляет 160 долларов. Дата начала продаж будет объявлена позже.