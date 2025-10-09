Valve готовит к релизу новую гарнитуру виртуальной реальности

Китайская аналитическая группа XR Research Institute заявила, что следующая гарнитура виртуальной реальности Valve уже запущена в производство и поступит в продажу до конца года. По их данным, первоначальный заказ составит от 400 тысяч до 600 тысяч устройств в течение первого года. Также инсайдер сообщил в соцсетях, что в последнем бета-обновлении SteamVR появились упоминания двух моделей VR-гарнитуры — Deckard DV1 и Deckard DV2. Согласно внутренней классификации Valve, обозначение DV используется для устройств, находящихся на финальной стадии разработки перед выходом в розницу, где готовые версии уже получают маркировку «PV».

Это может означать, что Valve готовит сразу две модели или хотя бы два варианта будущей гарнитуры. Таким образом, слухи о том, что вторая гарнитура виртуальной реальности Valve под кодовым именем Deckard выйдет в конце 2025 года, выглядят всё более правдоподобно. Ранее сообщалось, что её цена может составить около 1200 долларов, хотя эта информация пока не подтверждена другими источниками. Deckard станет вторым опытом Valve в сфере виртуальной реальности после модели Index, вышедшей в июне 2019 года по цене 999 долларов. В комплекте с Index шла игра Half-Life: Alyx — первая за долгое время новая часть легендарной серии (пусть и в форме приквела), ставшая эталоном для VR-проектов уровня AAA. Однако даже этот релиз не смог существенно повлиять на продажи гарнитуры. Возможно, второе поколение позволит улучшить показатели.