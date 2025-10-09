Valve готовит к релизу новую гарнитуру виртуальной реальности

Это может означать, что Valve готовит сразу две модели или хотя бы два варианта будущей гарнитуры. Таким образом, слухи о том, что вторая гарнитура виртуальной реальности Valve под кодовым именем Deckard выйдет в конце 2025 года, выглядят всё более правдоподобно. Ранее сообщалось, что её цена может составить около 1200 долларов, хотя эта информация пока не подтверждена другими источниками. Deckard станет вторым опытом Valve в сфере виртуальной реальности после модели Index, вышедшей в июне 2019 года по цене 999 долларов. В комплекте с Index шла игра Half-Life: Alyx — первая за долгое время новая часть легендарной серии (пусть и в форме приквела), ставшая эталоном для VR-проектов уровня AAA. Однако даже этот релиз не смог существенно повлиять на продажи гарнитуры. Возможно, второе поколение позволит улучшить показатели.