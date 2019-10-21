Ватикан выпустил гаджет для мониторинга ваших молитв

Ватикан продолжает прилагать огромные усилия, чтобы принести католическую веру в современную эпоху и выпустил электронные четки eRosary, подключенные к мобильному приложению Click to Pray. Приложение совместимо с операционной системой iOS и Android.

Это настоящий гаджет, выпущенный на пресс-конференции в Ватикане, который включает в себя - шестиосевое инерционное зондирование, Bluetooth 5.0, рейтинг защиты IP67, беспроводную зарядку и 15 мАч литий-ионный аккумулятор. Он 10 бусин из черного агата и 11 бусин из гематита. Устройство соответствует стандарту IP67 по непроницаемости пыли и воды, отлично подходит для повседневного использования. Новинка доступна за €99.