Веб-камера Microsoft Surface Pro X перестала работать по всему миру

Если вы задаетесь вопросом, почему камера на вашем Surface Pro X внезапно перестала работать, то вы не одиноки — вчера огромное количество владельцев Surface Pro X обратились на Reddit с жалобами, что их веб-камеры неожиданно перестали работать. Владельцы Surface Pro X, пытающиеся использовать камеру, сталкиваются с сообщением об ошибке — Ошибка кода 0xA00F4271 (0x80004005). Интересно то, что эта проблема затрагивает каждого владельца Surface Pro X. Учитывая всеобъемлющий характер сбоев камеры, наиболее вероятной причиной является истекший сертификат безопасности. Если вернуть дату на Surface Pro X на любое значение до 23 мая 2023 года, камера магическим образом начинает работать снова, что подтверждает предположение о проблеме с сертификатом безопасности.

Однако это лишь временное решение, так как изменение даты на устройстве может привести к проблемам аутентификации на защищённых веб-сайтах или программах на вашем ПК. К сожалению, без работающей камеры владельцы Surface Pro X не могут участвовать в видеозвонках с использованием Microsoft Teams, Zoom или Google Meet, да и в целом это достаточно неприятная ситуация. Компания Microsoft пока что ситуацию никак не прокомментировала, так что, вероятно, пока что идёт процесс поиска проблемы. Странно, что в последнее время крупные компании стали всё чаще выпускать устройства с множеством багов и нерабочие патчи — это уже не первый случай даже за текущий год.
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