Великолепный бизнес ноутбук HP Elite Dragonfly весом 999г

2019-12-09, Автор - Anna; Продукт - HP Elite Dragonfly; [106]
Elite Dragonfly - новый взгляд HP на бизнес-ноутбуки. У него 13,3-дюймовый дисплей, а благодаря использованию магниевого сплава Elite Dragonfly весит всего 999 г.

Производитель утверждает, что Elite Dragonfly прошла строгие испытания и более чем достаточно прочна для повседневной жизни. Новинка имеет самое высокое соотношение экрана к корпусу для любого конвертируемого ноутбука бизнес-класса - 86%. Покупатели смогут выбирать между вариантами отображения Full-HD и 4K.

HP Elite Dragonfly Получил четырехъядерный процессор Intel 8-го поколения Core vPro, подключение Wi-Fi 6, до 24 часов автономной работы в зависимости от приобретаемой версии, ряд функций безопасности и встроенный экран конфиденциальности, который очень удобен, если вам приходится работать на открытом пространстве.

Цены на HP Elite Dragonfly стартуют от $ 1549 за модель с процессором Intel Core i5-8265U с тактовой частотой 1,6 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD и графикой Intel UHD 620. В комплект включена ручка HP Gen3.

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