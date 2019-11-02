Venom анонсировала игровую стереогарнитуру Sabre

Venom объявил о выпуске новой игровой гарнитуры Saber Stereo Gaming Headset, новой премиальной игровой гарнитуры для широкого спектра форматов, включая PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite и ПК, которые должны поступить в продажу 1 ноября 2019 года. Уже хорошо зарекомендовавший себя в своем ассортименте высококачественных игровых гарнитур, Sabre предлагает геймерам ощутимо более высокий уровень производительности по цене 29,99 фунтов стерлингов.

Sabre сделан из качественного металлического, саморегулирующегося оголовья, которое приспосабливается к размеру головы пользователя, амбушюры из пеноматериала с очень мягкими прокладками для длительного комфорта. Мощные 50-мм неодимовые динамики, обеспечивают превосходное качество звука и чата, будь то игра, прослушивание музыки или просмотр фильмов.

Гарнитура оснащена полностью убирающимся гибким микрофоном, также имеет встроенные элементы управления, позволяющие пользователю регулировать громкость, а также отключать звук микрофона, когда он не нужен. 1,5-метровый кабель полностью оплетен для обеспечения долговечности и подключается через разъем 3,5 мм.