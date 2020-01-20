Вентилятор Cooler Master MasterFan MF120 Halo получил подсветку

Компания Cooler Master пополнила ассортимент вентиляторов охлаждения моделью MasterFan MF120 Halo, которая ориентирована на работу в игровых системах. Новинка характеризуется адресуемой RGB-подсветкой с двумя контурами, 120-мм вентилятором толщиной 25 мм, скоростью вращения от 650 до 1800 оборотов в минуту, потоком воздуха до 80 кубических метров в час, уровнем шума до 30 дБА, подшипником скольжения c винтовой нарезкой и заявленным сроком службы в 160 000 часов, а также массой в 180 г. Вентилятор появится в продаже в ближайшее время, но его цена пока не сообщается.