Вентиляторы Fluctus 120 PWM и Fluctus 120 PWM ARGB от SilentiumPC теперь доступны в комплектах из трех штук

Компания объявила о выпуске вентиляторов Fluctus 120 PWM и Fluctus 120 PWM ARGB в комплектах из трех штук.

Вентиляторы оснащены 9 лопастным ротором, они обеспечивают высокое статическое давление для оптимального воздушного потока. Их также можно использовать вместе с радиаторами СЖО. Версия Fluctus 120 PWM ARGB имеет встроенные светодиоды. Встроенные антивибрационные прокладки снижают уровень шума при работе.

Fluctus 120 PWM и Fluctus 120 PWM ARGB обеспечивают широкий диапазон скоростей от 300 до 1800 Об/мин.

Комплекты вентиляторов Fluctus 120 PWM и Fluctus 120 PWM ARGB доступны по цене от 29 и 39 евро соответственно.
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