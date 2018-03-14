Vernee M6 получился очень тонким

В сети появилась информация о том, что смартфон Vernee M6 будет тоньше 7 миллиметров - 6,9 миллиметра. Это круто, так как в последнее время производители как-то забыли про возможность конкурировать за счет толщины корпуса. Новинку пока что официально никто не анонсировал, но в сети уже ходят фотографии среднего качества, где можно наблюдать новое устройство. Нам всегда новинки компании нравились, так как стоит смартфон обычно демократичных денег, а возможностей у него предостаточно. Ждем официального анонса или хотя бы пресс-фотографий, чтобы решить, нужен ли вам этот продукт или можно пройти мимо. Думаю, многим этот продукт будет интересен, даже если вы не планируете его приобретать. Просто для общего развития, ведь новинок на рынке целая тьма, нужно знать больше о конкурентах и очередные релизах.