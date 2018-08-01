Vernee выпустила новый смартфон T3 Pro стоимостью в 100 долларов

Компания Vernee выпустила в продажу недорогой смартфон T3 Pro стоимостью 100 долларов. Особенностью смартфона является идентификация владельца по лицу. Гаджет получил 5,5-дюймовый экран с разрешением стандарта HD+. В основе устройства лежит 4-ядерный чипсет MediaTek MT6739. Тыльная камера оснащена двумя оптическими блоками разрешением 12 МП и 2 МП. Селфи-камера на лицевой панели имеет оптический модуль на 5 МП. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4080 мА.ч. Новинка уже доступна для покупки.