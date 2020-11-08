Версия для разработчиков ОС Hongmeng выйдет 18 декабря

Операционная система Huawei Hongmeng для телефонов уже находится в стадии разработки. Во время конференции разработчиков, компания Huawei объявила, что некоторые телефоны смогут протестировать бета-версию операционной системы к концу года. Новая информация раскрыла дату выпуска этой бета-версии.

Ориентировочная дата выпуска бета-версии для разработчиков ОС Hongmeng ожидается 18 декабря. После выпуска бета-версии некоторые пользователи телефонов смогут выполнить обновление. Компания Huawei усердно работала над одновременной разработкой своей операционной системы для множества продуктов. Компания сначала создаст новые операционные системы для телефонов с EMUI 11, начиная со своих флагманских устройств, таких как серия Mate 40 и планшет MatePad Pro.
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