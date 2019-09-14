Вертикальный корпус Phanteks Evolv Shift Air

Phanteks Enthoo Evolv Shift Air сочетает в себе поразительный дизайн серии Evolv с новыми инновационными функциями, такими как оптимизированный воздушный поток, особенно в привлекательном корпусе Mini-ITX.

Корпус занимает маленькую площадь, но при своей компоновке комплектующих он может вместить мощное железо. Shift Air будет гармонично смотреться в гостиной комнате, как предмет интерьера.

Яркий дизайн с алюминием и тонкой сеткой, доступен корпус в черном или цвете антрацит, отличие моделей Phanteks.

Phanteks Enthoo Evolv Shift Air поддерживает материнские платы в формате mini-ITX и видеокарты длиной до 35 см. Так же корпус оборудован RGB подсветкой. Его можно расположить как стоя, так и лежа.

Цена корпуса 100 евро.