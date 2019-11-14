Вышел новый MacBook Pro

Компания Apple отлично понимает, что ей нужно делать качественные продукты, иначе можно потерять потенциальных покупателей и прибыль. Ради этого приходится слушать покупателей и делать так, как им хочется. К примеру, сегодня официально представили ноутбук Apple MacBook Pro, который выглядит достаточно круто, он компактен и у него есть целый ряд преимуществ. Например, у него полностью исправна клавиатура, которая позволяет вам не переживать о комфорте во время работы. Также стоит понимать, что производитель поставил сюда более мощное железо и оно позволяет работать с более тяжелым контентом, что для многих тоже серьезное преимущество. Осталось только узнать стоимость для отечественного рынка и можно будет говорить о покупке.